Движение транспорта восстановили на ул. Красноармейской в Самаре 23 марта 2023 года

Участок от Братьев Коростелевых до Ленинской вновь открыт для проезда / Фото: Елена Лапушкина

В Самаре восстановили движение транспорта по улице Красноармейской. Речь идет об участке от улицы Братьев Коростелевых до улицы Ленинской. Его перекрывали из-за пожара в доходном доме Челышева, который произошел вечером в среду, 22 марта 2023 года. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

Напомним, огонь вспыхнул в памятнике архитектуры в 21 час. Он охватил третий этаж и кровлю. Поскольку в здании деревянные перекрытия, то пламя очень быстро распространилось по территории. Площадь пожара составила 1400 кв. м. Сотрудники МЧС работали на месте ЧП всю ночь. Потушить возгорание удалось только в 7:24 четверга, 23 марта 2023 года, то есть спустя более 10 часов.

Всех жильцов дома Челышева разместили в ПВР на базе школы № 12. Погорельцам предоставят денежную компенсацию или другое жилье из маневренного фонда.

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