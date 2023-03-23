Появилось видео последствий крупного пожара на улице Красноармейской в Самаре

Крыша здания обвалилась. Фото: скриншот видео

В Самаре вновь произошел крупный пожар в доме Челышева на улице Красноармейской. Ликвидировать возгорание смогли ранним утром 23 марта 2023 года.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео последствий пожара на своей странице в социальных сетях. Судя по кадрам, огонь охватил часть корпуса, крышу, некоторые стены третьего этажа обвалились. Пожар зафиксировали вечером 22 марта 2023 года. Специалисты смогли эвакуировать 60 человек, часть из которых находится в пункте временного размещения.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Некоторые горожане успели спасти своих питомцев.

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