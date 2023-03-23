Самарская область присоединится к международной акции «Сад памяти» в 2023 году

Всего на территории региона пройдут 46 мероприятий. Фото: правительство Самарской области

Самарская область наряду с другими регионами РФ присоединится к международной акции «Сад памяти». В рамках нее планируется высадить более 40 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 40,8 га.

— Всего на территории региона пройдут 46 мероприятий, в ходе них будут посажены леса и «Аллеи Памяти», а также озеленение парков, скверов, памятников, обелисков, улиц, — рассказали в правительстве Самарской области.

Также жители региона могут поучаствовать в онлайн-мероприятии «Сад памяти». Для этого нужно посадить дерево или кустарник на своем приусадебном участке, в парке или во дворе многоквартирного дома и рассказать в соцсетях под хэштегом #СадПамяти историю своего воевавшего родственника.

IV международная акция «Сад памяти» стартовала одновременно в 10 городах в день воссоединения Крыма с Россией. Деревья уже посадили в Крыму, Севастополе, Симферополе и других южных городах. В 2023 году мероприятия будут проходить в 89 регионах страны до 22 июня.

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