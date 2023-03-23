В Самарской области молодой водитель пытался спрятать 2 кг наркотиков в сабвуфере

Водителя взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области инспекторы патрулировали на автодороге М-5 «Урал». Правоохранители задержали молодого человека с признаками опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 20-летний парень управлял иномаркой «Mazda 6». Сотрудники полиции заметили признаки опьянения, но молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование. Во время досмотра транспорта, в сабвуфере машины обнаружили почти 2 килограмма синтетических наркотиков. В телефоне задержанного обнаружили геотеги с «закладками» в Сызранском районе.

Водителя взяли под стражу, а машину отправили на специализированную стоянку. Злоумышленник рассказал, что узнал о работе курьером в интернете. Возбуждено уголовное дело. Парню может грозить лишение свободы до 20 лет.

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