В Тольятти для детей прошел праздник с квестами, неоновым шоу и мастер-классами

Фото: предоставлено «Тольяттиазот»

В Тольятти больше 100 детей от 3 до 14 лет приняли участие в образовательно-развлекательном мероприятии «Каникулы с ТОАЗ». Для них организаторы приготовили разные активные задания и шоу-программу. Ребята отвечали на вопросы и проходили квесты, связанные со знанием молодежных трендов отечественного кинематографа и музыкальных направлений.

Также детей ждал мастер-класс по скрапбукингу и авторским оригинальным открыткам со стикерами. Завершали мероприятие неоновое шоу и дискотека с ростовыми куклами.

Праздник для малышей и подростков прошел в рамках благотворительной программы «ТОАЗ — детям».

— Это еще одна инициатива предприятия, ставшая доброй городской традицией. Вся развлекательная программа для детей школьного возраста направлена на развитие творческих способностей и воспитание навыков работы в команде. В планах Дворца культуры — расширить эту программу за счет выставок, спектаклей, Дней открытых дверей для желающих заняться творчеством и спортом. Так что добро пожаловать во Дворец, где рождается праздник и обучаются через игру, - говорит директор ДК «Тольяттиазот» Роза Кудряшова.