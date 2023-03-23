В Самарской области отец и сын вырастили крупную партию наркотика

Злоумышленников задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области местные жители решили выращивать незаконные вещества на своей ферме. Злоумышленников задержали.
По информации прокуратуры Самарской области, в марте текущего года отец и сын выращивали наркотические вещества. Общая масса изъятых наркотиков составила 2 килограмма. Мужчины купили участок для осуществления своей преступной деятельности. На участке был расположен небольшой дом, который был оборудован вентиляцией и искусственным освещением.
Мужчины хотели продать вещества. Правоохранители задержали мужчин. Возбуждено уголовное дело.
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