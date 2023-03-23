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НовостиОбщество23 марта 2023 9:46

В Самаре после футбольного матча будет подан дополнительный транспорт 24 марта 2023 года

Трамваи и автобусы прибудут к стадиону «Солидарность Самара Арена»
Алена ПРОВКИНА
В областной столице организуют дополнительный транспорт

В областной столице организуют дополнительный транспорт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоится благотворительный матч между футбольными командами «Крылья Советов» и Wineline Медиалиги. После матча будет подан дополнительный транспорт.

По информации городской администрации, после матча на остановку к стадиону «Солидарность Самара Арена» будут поданы трамвайные маршруты №7 и №25. Кроме того, к остановке «Улица Алма-Атинская» подъедут автобусы №1, №34, №41, №47 и №67. Также на остановку «Улица Дальняя» прибудут дополнительные автобусы №1 и №67.

Специалисты отмечают, что перекрытий автомобильных дорог не планируется.

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