Капитальный ремонт ДК села Новопавловка стартовал в Самарской области

В здании уже заменили окна и штукатурят стены / Фото: Единая Россия

В Самарской области стартовал капитальный ремонт ДК в селе Новопавловка Большеглушицкого района. Местные жители попросили обновить здание, когда вносили свои предложения в народную программу партии «Единая Россия».

Дом культуры работает в Новопавловке с 1964 года. Последний раз ремонт там делали почти 60 лет назад. Здание давно требовало обновления. Теперь долгожданное событие, наконец, настало. Капремонт начался на минувшей неделе. Его проводят в рамках нацпроекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда».

- Нас радует, что с самого начала строители взяли хороший темп. В СДК уже стоят новые пластиковые окна, завершается внутренний демонтаж, штукатурят стены, - сказала руководитель дома культуры Юлия Новикова.

Отметим, в ДК действуют 11 различных клубов (вокальный, театральный, декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства) и одно любительское объединение. Ежегодно там проводят более 200 мероприятий для детей и взрослых.

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