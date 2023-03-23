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НовостиОбщество23 марта 2023 10:28

В Самаре жильцам более 800 МКД скорректируют плату за отопление по итогам 2022 года

Дополнительные квитанции получат жители домов с общедомовыми приборами учета
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Для многих самарцев корректировка будет минусовой

Для многих самарцев корректировка будет минусовой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 года жители Самары получат скорректированные квитанции за отопление по итогам прошлого года. Речь идет о жильцах МКД с общедомовыми приборами учета тепла. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Корректировка осуществляется, исходя из фактического объема потребления тепловой энергии на отопление за предшествующий год и фактического начисления размера платы за отопление потребителям, – пояснили в городской администрации.

Отмечается, что изменения коснутся домов, жители которых платят за отопление равными долями в течение всего года. В общей сложности годовая корректировка будет выставлена жильцам 881 многоквартирного дома. Для жителей около 3/4 МКД она будет минусовой, для остальных – плюсовой.

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