В Самарской области мужчина огородил забором чужой участок

Исполнительное производство закончено производство Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил расширить свой участок. Мужчина огородил чужую территорию забором.

По информации ГУФССП России по Самарской области, злоумышленник увеличил свой участок, огородив чужую территорию металлическим заборов. Местная администрация обратилась в суд. В отношении нарушителя было возбуждено исполнительное производство. Должника ознакомили с документами. Мужчина не сразу убрал забор.

Судебные приставы вынесли постановление о взыскали с нарушителя 5 тысяч рублей. Только после этого мужчина освободил чужой участок, на котором успел возвести строения.

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