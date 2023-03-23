Паводок в Самарской области спровоцировал рост инцидентов с газовым оборудованием

Фото: предоставлено СВГК

Во второй декаде марта сводки Единой диспетчерской службы СВГК пополнились сигналами об инцидентах, связанных с началом раннего паводка в Самарской области. Так, в селе Подстепки Ставропольского района затопило газовое оборудование в котельной частного дома. В селе Вязовый Гай Красноармейского района льдина деформировала подтопленный газопровод. В каждом случае аварийными службами СВГК оперативно предпринимались меры по локализации ситуации в целях обеспечения безопасности газоснабжения потребителей.

Во всех территориальных подразделениях СВГК работают противопаводковые комиссии, заблаговременно созданные в период подготовки к «большой воде». На местах подготовлены специалисты, а также налажено взаимодействие ЕДС, автотранспортников и снабженцев. Техника, плавсредства, спасательные средства, шланги и мотопомпы – в необходимом количестве. На промежуточных складах создан запас сжиженного газа в баллонах.

Организован постоянный контроль за прохождением половодья. В зоне особого внимания межрайгазов СВГК – газопроводы, газорегуляторные пункты и газовые колодцы. И есть понимание: какие участки и как отключать в случае необходимости, чтобы оперативно восстановить газоснабжение.

Населению же необходимо помнить, что прежде, чем спуститься в подвал или погреб в период «большой воды» необходимо убедиться в отсутствии запаха газа. При наличии запаха необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 104 и проветрить помещение.

Во избежание отравления угарным газом необходимо неукоснительно соблюдать правило проверки тяги до розжига и во время работы газовых приборов.

Важно также помнить, что в случае затопления весенними водами газовых приборов в квартирах, необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Подключение можно производить только после их проверки специалистами газовой службы. Владельцы административных, общественных и жилых домов должны позаботиться о свободном доступе работников газовых служб в подвальные помещения в случае необходимости, а также о содержании электроосвещения в рабочем состоянии.