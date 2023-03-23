Житель Самарской области огородил забором приглянувшийся ему участок

Судебный пристав взыскал с нарушителя исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области житель Тольятти огородил забором приглянувшийся ему земельный участок площадью 810 кв. м. Освободил он его от металлических строений, забора и хозяйственного инвентаря только после постановления судебных приставов.

— Документов на использование земли у мужчины не было. Он поставил ограждения на не принадлежащей ему участке и возвел там несколько объектов. В суд обратилась местная администрация, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Оказалось, что территория принадлежит муниципалитету. Суд обязал тольяттинца освободить участок. Освобождать участок от строений и металлического забора он не спешил. Тогда судебный пристав взыскал с нарушителя исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Помимо этого, жителя Тольятти ограничили в праве выезда за пределы РФ. Только после этого мужчина освободил земельный участок от строений, забора и хозинвентаря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.