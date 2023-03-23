Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Двигатели, произведенные на самарском предприятии, отработали штатно / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 23 марта 2023 года, в 9:40 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Успешный пуск носителя обеспечили двигатели, произведенные на предприятии в Самаре.

- Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а», отработали штатно, без замечаний. Они помогли вывести космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время, - рассказали в пресс-службе ПАО «ОДК-Кузнецов».

Отметим, пуск ракеты провели боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил России. Он состоялся в интересах Минобороны. С космическим аппаратом, который «Союз» успешно доставил на целевую орбиту, уже установили устойчивую телеметрическую связь. По данным «Роскосмоса», ему присвоили порядковый номер «Космос-2567».

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