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НовостиОбщество23 марта 2023 10:58

Эксперт рассказал, как самарцы будут отдыхать в мае 2023 года

Жителей ожидают длительные выходные
Алена ПРОВКИНА
В мае самарцам не рекомендуют брать отпуск

В мае самарцам не рекомендуют брать отпуск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты рассказали жителям Самары, как они будут отдыхать в мае 2023 года. Горожанам не выгодно брать отпуск.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в этом году работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая (включительно). Всего в мае самарцы будут работать 20 дней. При этом, у сотрудников, получающих оклад, заработная плата не изменится. Наличие выходных повлияет только на увеличение стоимости рабочего дня.

Эксперты отмечают, что жители могут потерять совсем немного, если возьмут отпуск. С финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в августе.

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