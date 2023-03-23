В Самарской области автомобиль «ВАЗ 11183» наехал на дорожный знак и опрокинулся

С места происшествия мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 22 марта, в 15:50 в Красноармейском районе Самарской области 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ 11183» наехал на дорожный знак и перевернулся.

— Мужчина ехал по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в направлении Самары. ДТП произошло в ходе движения на 135 километре данной автодороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На повороте автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в правый кювет. После этого он наехал на дорожный знак, и транспортное средство опрокинулось.

Внутри машины находился только водитель, он пострадал. С места происшествия мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. В каком состоянии он находится, неизвестно.

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