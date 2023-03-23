«Автоград-водоканал» обновил оборудование на очистных сооружениях водоподготовки

В модернизацию оборудования было вложено 34 млн рублей / Фото: Федор Михалев / ООО "АВК"

В Тольятти обновили оборудование на предприятии «Автоград-водоканал». Там модернизировали станцию приготовления и дозирования раствора флокулянта (реагент, который отделяет примеси от воды) на очистных сооружениях водоподготовки. Пусконаладочные работы были завершены в марте 2023 года.

Так выглядела система до начала работ по обновлению / Фото: Федор Михалев / ООО "АВК"

- Мы постоянно ведем работу по улучшению качества питьевой воды и повышению надежности системы водоснабжения. Одно из таких мероприятий сегодня реализовано. Затраты на его внедрение составили 34 млн рублей. Получены положительные результаты по качеству водоподготовки, оптимизирован технологический процесс, исключены сбои в работе оборудования, - отметил генеральный директор ООО «АВК» Андрей Юрченков.

Теперь дозирование реагента осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от объема поступающей воды. Модернизация позволила сделать систему надежнее. Благодаря проведенным работам удалось полностью исключить ошибки при дозировании и влияние человеческого фактора на данном этапе очистки.

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