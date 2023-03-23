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НовостиОбщество23 марта 2023 11:18

Появился список дорог Самары, которые приведут в порядок в 2023 году в рамках нацпроекта

Ремонтом охватят 42 участка
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы стартуют в ближайшие дни

Работы стартуют в ближайшие дни

Фото: администрация Самары

В ближайшие дни в Самаре стартует дорожная-строительная кампания 2023 года. Работы будут выполнены на 42 участках в рамках дорожного нацпроекта. В мэрии рассказали, какие городские дороги затронет обновление.

Так, в текущем году ремонтом охватят следующие участки: проспект Карла Маркса (ул. Владимирской до ул. Дачной), проспект Масленникова (от ул. Мичурина до Московского шоссе), улицу Мичурина (от пр. Масленникова до ул. Ерошевского), улицу Солнечную (от Ново-Вокзальной до 22 Партсъезда), ул. Алма-Атинскую (от Стара-Загора до Енисейской), а также Южный мост, путепровод «Аврора», автодорогу на поселок Горелый хутор (с Красноглинского шоссе) и ряд других объектов. Ознакомиться с полным перечнем можно здесь.

По информации властей, полностью перекрывать движение на время работ не планируется. Работать будут «захватками», а транспорт пустят по свободным полосам.

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