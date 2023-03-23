Самарцы рассказали, как планируют копить в 2023 году

Самарцы рассказали, на что собираются копить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о том, как хотят копить в текущем году. Горожане считают, что необходимо искать высокооплачиваемую работу.

По информации страховой компании «Ренессанс Жизнь», 48% опрошенных регулярно откладывают средства. Больше половины горожан откладывают на черный день, на заветную мечту копят 34% респондентов, а на стартовый капитал – 19%. При этом, в список самых нерациональных трат вошли покупки брендовых вещей и на регулярное питание в кафе и ресторанах.

В большинстве случаев жители считают, что самым надежным способом накопить нужную сумму – является переход на новую работу с большей заработной платой. Еще одним вариантом стало – оставлять процент заработка на конец места.

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