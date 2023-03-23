Конференция для детей и подростков «Мечте навстречу» пройдет в Самаре 25 марта

В рамках конференции презентуют патриотический клип «Мечте навстречу».
Фото: администрация Самары
В субботу, 25 марта, в Самаре состоится конференция для детей и подростков «Мечте навстречу», приуроченная к Году педагога и наставника.
— Мероприятие пройдет в Аврора Молл в 13:30 для детей от 6 лет и их родителей. Конференция призвана раскрыть тему уважения к наставникам, нравственности и любви к своей Родине, веры в мечту, — рассказали в администрации Самары.
Участники смогут подискутировать со спикерами, обсудить значимые и актуальные вопросы. В рамках конференции презентуют патриотический клип «Мечте навстречу» юной вокалистки из Красного Яра Анастасии Кармановой.
Запланировано также награждение наставников фондом АНО «Русская культура». В числе участников будут учащиеся общеобразовательных учреждений, дети участников СВО, руководители проектов ПрофГотов.
Узнать дополнительную информацию о мероприятии можно по телефону: 8(937)1000900.
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