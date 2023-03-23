Сбер опубликовал ESG-отчет по итогам 2022 года

Банк вдохновил клиентов перечислять кешбек на благотворительность. Фото: https://ru.freepik.com/author/gpointstudio.

Банк опубликовал ESG-отчет по итогам 2022 года в соответствии Принципам ответственного банкинга Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, Принципам Глобального договора ООН, Целям устойчивого развития ООН и рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.

- Сфера ESG требует не только максимальной вовлеченности, но и максимальной прозрачности. Поэтому важный аспект нашей работы в этом направлении — честно и открыто рассказывать о том, что и как мы делаем в части ESG, какие цели перед собой ставим и как их достигаем. Это уже второй наш отчет международного уровня. Он детально отражает ход ESG-трансформации и показывает результаты наших усилий, - сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования достиг 1,3 трлн рублей, выручка от реализации некредитных ESG-продуктов - 461 млн рублей. Составлены ESG-профили 85 регионов РФ. Число розничных ESG-клиентов за год выросло вдвое и достигло 15,2 млн человек.

С момента запуска системной ESG-трансформации банка в 2020 году была создана развитая ESG-инфраструктура, охватывающая всю группу.

По итогам года банк вошел в категорию с самыми высокими показателями ESG-рейтинга от РБК и НКР. Также он занял 44 место из 155 в глобальном международном рейтинге организации World Benchmarking Alliance.

Банк поддерживает системные социальные и благотворительные проекты, а также программы в сферах здравоохранения, образования, культуры, строительства и модернизации инфраструктуры. В 2022 году одобрено финансирование 75 проектов в сфере государственно-частного партнерства на общую сумму более 60 млрд рублей.

Банк активно вовлекает в благотворительность своих клиентов. За год они перевели на благотворительность 302 млн бонусов и 190,7 млн рублей. На благотворительность банком было направлено 6,8 млрд рублей.

Полный текст отчета доступен на сайте банка.