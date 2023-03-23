Урок по безопасности подростков в интернете подготовили для учителей и родителей Самарской области

Подготовленные материалы позволят в игровом формате рассказать детям о современных киберугрозах и способах защиты от них / Фото: unsplash.com

Цифровая экосистема МТС подготовила онлайн-урок по безопасности подростков в интернете, который будет полезен родителям и учителям Самарской области. Он рассчитан на школьников 5-8 классов.

Бесплатный урок содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности: как противостоять кибербуллингу; какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью; как защитить себя от мошенничества и т.д. Подготовленные специалистами материалы позволят в игровом формате рассказать детям о современных киберугрозах, основных способах противостоять им, а также о принципах безопасного общения и поведения в сети.

- Родителям и учителям бывает непросто разговаривать с детьми на «одном языке». Наши материалы дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с подростками, - отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Познавательные материалы, в разработке которых принимали участие эксперты регионального общественного центра интернет-технологий, размещены на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».

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