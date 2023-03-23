Самарская область заняла второе место по среднему чеку на ювелирные украшения в ПФО

А вот по объему продаж ювелирных украшений в ПФО Самарская область заняла четвертое место. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам 2022 года Самарская область оказалась на втором месте по среднему чеку на ювелирные украшения в ПФО. К такому выводу пришел аналитический центр SOKOLOV.

— В самарских ювелирных магазинах средний чек вырос на 14% и достиг 6416 рублей. Это на 3% меньше, чем в среднем по стране, — рассказали «КП-Самара» в пресс-службе SOKOLOV.

Всего жители Самарской области потратили на украшения в 2022 году 4,7 миллиардов рублей. Лидером по среднему чеку в ПФО оказалась Ульяновская область (6779 рублей). Также в топ вошли Нижегородская область (6207 рублей), Пензенская область (6160 рублей) и Республика Башкортостан (5806 рублей).

А вот по объему продаж ювелирных украшений в ПФО Самарская область заняла четвертое место. Так, доля региона составила 11,6%. Обогнали область Республики Татарстан и Башкортостан, а также Нижегородская область.

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