Прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности в детском образовательном центре в Самаре

Работы будут выполнены при поддержке городского департамента образования
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Департамент образования Самары профинансирует устранение нарушений пожарной безопасности, выявленные в одном из детских образовательных центров. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного органа, нарушения были обнаружены в МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Общение поколений». Директору внесли представление, но нарушения в полном объеме устранены не были.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала обязать департамент образования Самары профинансировать работы. Ленинский районный суд удовлетворил требования. Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.
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