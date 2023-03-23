Прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности в детском образовательном центре в Самаре

Работы будут выполнены при поддержке городского департамента образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент образования Самары профинансирует устранение нарушений пожарной безопасности, выявленные в одном из детских образовательных центров. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, нарушения были обнаружены в МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Общение поколений». Директору внесли представление, но нарушения в полном объеме устранены не были.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала обязать департамент образования Самары профинансировать работы. Ленинский районный суд удовлетворил требования. Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

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