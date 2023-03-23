В Самаре сразу в нескольких аптеках не обнаружили необходимых лекарств для жителей

Нарушения устранят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары сразу в нескольких аптеках не обнаружили необходимых лекарств. Правоохранители проверили соблюдение законодательства.

По информации прокуратуры Самарской области, на улице Стара-Загора в нескольких аптеках не обнаружили необходимых лекарств. Сотрудники ведомства провели проверку, в аптеках не было: «Нитроглицерина», «Амоксилициллина», «Ко-тримаксазола», «Ципрофлоксацина» и «Диклофенака». Препараты входят в минимальный ассортимент лекарств для оказания медпомощи.

Чтобы устранить нарушения в адрес руководителя внесли представления. Они находятся рассмотрении.

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