Болельщики из 50 регионов России посетили игры «Крыльев Советов» в Самаре в 2023 году

Игры "КС" в Самаре посетили жители Москвы, Оренбурга, Ульяновска, Чечни, Мурманска, Хабаровска Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Стало известно, жители каких регионов уже успели посетить игры «Крыльев Советов» в Самаре после возобновления сезона в 2023 году. Как выяснилось, футбольные матчи на стадионе «Солидарность Арена» объединили болельщиков из 50 субъектов страны. Таковы данные исследования, которое провели эксперты МегаФона.

Как выяснилось, каждый шестой зритель игр «Крыльев Советов» приехал в Самару из другого региона. Наибольшее число туристов было зафиксировано на матче с ЦСКА. Чаще всего на стадионе «Солидарность Арена» можно было встретить болельщиков из Москвы и области (25%), Оренбурга (13%) и Ульяновска (15%). Также в Самаре отметились футбольные фанаты из Мурманской области, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев. А на встрече с «Ахматом» было много гостей из Чечни.

Во время матчей 2023 года на «Солидарность Арене» болельщики активно пользовались интернетом. К примеру, на игре с ЦСКА они прокачали 900 гигабайт, что в 1,5 раза больше обычного. Зрители активно отправляли друзьям и родственникам фото и видео со стадиона, а также делились впечатлениями в мессенджерах.

— На стадионе работает технология LTE Advanced, увеличивающая максимальную скорость соединения до 300 Мбит/с. Также там установлены дополнительные сектора базовых станций, обеспечивающие надежную связь даже во время мероприятий с полной посадкой, — отметил руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области Павел Тележкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.