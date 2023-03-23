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НовостиОбщество23 марта 2023 12:25

Моечные машины вышли на улицы Самары в конце марта 2023 года

Благодаря теплой погоде приступить к выполнению операций летнего регламента удалось раньше срока
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Активное внимание уделяется уборке пылевых отложений

Активное внимание уделяется уборке пылевых отложений

Фото: администрация Самары

В этом году весна пришла в Самару раньше срока. Благодаря теплой погоде службы смогли приступить к выполнению операций летнего регламента в конце марта. Так, на улицы города уже вышли вакуумные подметальные машины. В дальнейшем в работе задействуют и моечную технику. Об этом сообщили в мэрии.

– Сейчас предприятия переобувают технику, чтобы наращивать темпы и объемы работ. После зимы на дорогах осталось много пылевых отложений. Повышенное внимание уделяется очистке прилотковых зон, – рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Для уборки используются два типа машин. Небольшие дорожные пылесосы задействуют в очистке тротуаров. А для работ на дорогах после смета в «прилоток» песка и пыли направляют вакуумно-подметальные машины на базе шасси КАМАЗ.

Отмечается, что МП «Благоустройство», а также подрядчики «Экомед» и «Конор» оснащены всей необходимой техникой для работ по летнему регламенту.

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