ВТБ: выдачи госипотеки выросли на 60%

Сейчас по программе господдержки банк проводит примерно каждую вторую льготную сделку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ с начала 2023 года оформил более 8 тысяч кредитов по «Ипотеке с господдержкой-2020». Общий объем сделок достиг 50 млрд рублей. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году.

– Льготная ипотека остается основным фактором развития рынка первичной недвижимости. Несмотря на корректировку ставки в 2023 году, высоким спросом со стороны заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки, запущенная еще во время первой волны пандемии. По ней мы сейчас проводим примерно каждую вторую льготную сделку, – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, сейчас на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности. В феврале банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей. Это более чем в 1,7 раза выше результата января. В марте тенденция по росту спроса на ипотеку продолжилась. Основные факторы, подогревающие интерес заемщиков: широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков.

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