Михаил Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ

Глава правительства РФ заявил, что ЕГЭ - это своего рода "социальный лифт" для выпускников региональных школ Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал предложение об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах. По его словам, этот вопрос требует очень серьезного обсуждения.

Председатель федерального правительства отметил, что многие представители политических партий неоднократно поднимали тему отмены итогового тестирования. Этот вопрос регулярно обсуждают, пишет ФАН. Однако Михаил Мишустин считает, что отказ от ЕГЭ требует более серьезного рассмотрения.

Глава кабмина добавил, что экзамен – это «социальный лифт», который позволяет выпускникам из региональных школ поступать в престижные вузы. В связи с этим для альтернативных предложений нужно системное и вдумчивое рассмотрение.

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