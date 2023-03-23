Ямы заделают у трамвайных путей в Самаре весной 2023 года

Покрытие обновят с помощью литого асфальтобетона последнего поколения
Фото: администрация Самары
В Самаре заделают дыры, которые образовались в трамвайном межпутье на ряде перекрестков. Работы стартуют уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Подрядчики обновят покрытие в трамвайном межпутье на пересечении улиц Клинической и Коммунистической, Пензенской и Владимирской и других, - отметил замглавы управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.
Дыры будут заделывать с помощью литого асфальтобетона последнего поколения. По словам чиновника, покрытие из такого материала отличается повышенной износоустойчивостью. Оно лучше выдерживает различные нагрузки, в том числе те, что возникают от вибрации при движении трамваев.
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