Самарская компания запустила продажу универсальных протезов пальцев на OZON

Изделия отличаются длительным сроком службы и низкой стоимостью. Фото: предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Компания «АРМАКС», являющаяся резидентом «Жигулевской долины», запустила продажу универсальных тяговых протезов пальцев. Предприятие занимается производством уже три года. В 2023 году команде удалось усовершенствовать свои изделия – благодаря уникальной детали пользователь может самостоятельно подогнать протез под себя.

– Вся проблема была в патроне, который надевается на культю. Я предложил сделать материал, который при разогреве будет мягкий, как пластилин, и по которому можно сделать форму, а при застывании эта форма осталась бы и зафиксировалась. После трех месяцев экспериментов с материалами мы добились результатов, которые нас устроили, – рассказал генеральный директор ООО «АРМАКС» Михаил Закроев.

Изделия компании отличаются длительным сроком службы и низкой стоимостью. Материалы для создания протезов закупаются у российских поставщиков. Производство ведется при помощи 3D-печати. Благодаря этому фирма создает 100-150 протезов в неделю. Интересно, что протезы «АРМАКС» – уникальные. Аналогов им нет во всем мире.

– Технопарк «Жигулевская долина» создан и эффективно работает для того, чтобы поддержать инновационные компании. Благодаря содействию команды технопарка и взаимодействию самих резидентов на рынок выходят продукты, уникальные для российского и даже зарубежного рынка, – поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Недавно компания вышла на крупнейшую интернет-площадку – теперь продукцию «АРМАКС» можно купить на OZON. Команда отмечает: не обошлось без небольших трудностей. В частности, оказалось, что на площадке нет нужной категории. В результате руководство OZON специально создало новую. Сейчас компания вовсю осваивает новую площадку и увеличивает количество клиентов.

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