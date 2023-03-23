Верховный суд РФ оправдал троих парней по делу о ночной стрельбе в центре Самары

Уголовное дело в отношении парней прекращено за отсутствием состава преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оправданы трое парней, которые позапрошлой осенью устроили стрельбу в центре Самары. Такое решение в среду, 22 марта 2023 года, вынес Верховный суд РФ.

Напомним, все случилось ночью 11 сентября 2021 года на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей сначала запускали там фейерверки, а затем один из парней выстрелил в воздух из охолощенного автомата. Шумная компания тогда переполошила жителей окрестных домов. Как позднее стало известно, ночной покой горожан молодежь нарушила из-за празднования дня рождения одного из парней.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В рамках расследования правоохранители задержали 20-летнего именинника и двух его друзей – студентов 21 и 22 лет. В апреле 2022 года Самарский районный суд вынес им обвинительный приговор. Парням назначили условные сроки. Защита обвиняемых неоднократно пыталась оспорить это решение, но апелляционные инстанции оставляли его в силе. В итоге адвокаты дошли до Верховного суда РФ.

Юристы указали, что охолощенный автомат применялся только для салютных выстрелов. Молодой человек, что стрелял из него, не имел целью нападение на других людей. Защитники также отметили, что стрельба в городе подпадает под административное наказание, а не уголовное (были нарушены тишина и спокойствие граждан в ночное время).

Служители Фемиды удовлетворили кассационную жалобу. Приговор Самарского районного суда был отменен. Уголовное дело в отношении парней прекращено за отсутствием состава преступления, пишет Волга Ньюс. За всеми тремя молодыми людьми признано право на реабилитацию, которым они намерены воспользоваться.

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