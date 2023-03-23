Самарец окажется на скамье подсудимых за помощь в покупке водительских прав

В ближайшее время мужчину будут судить за посредничество во взяточничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве. Предполагается, что мужчина планировал оказать другому самарцу помощь в покупке водительских прав. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что незаконная сделка произошла в декабре 2022 года. Обвиняемый получил от мужчины 210 тысяч рублей. За эту сумму он обещал помочь купить сразу три удостоверения: тракториста-машиниста, а также права категорий «В» и «С».

В отношении посредника возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Материалы уже переданы в суд.

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