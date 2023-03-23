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НовостиОбщество23 марта 2023 15:02

Суд оштрафовал администрацию Самары на 50 тысяч рублей

Причина – нарушение законодательства о безопасности судоходства
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Привлечь властей к ответственности решила транспортная прокуратура

Привлечь властей к ответственности решила транспортная прокуратура

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес суд. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Представители надзорного органа выявили нарушения законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации моста на участке судового хода реки Самара. По данному факту было внесено представление, однако нарушения никто не устранил.

Тогда Куйбышевский транспортный прокурор возбудил административное дело по статье 17.7 КоАП РФ «Умышленное неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом». Материалы были рассмотрены в Ленинском районном суде, который оштрафовал администрацию города на 50 тысяч рублей.

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