В библиотеках Самарской области открылись информационные стенды, рассказывающие об СВО

На выставке представлена тематическая литература. Фото: vk.com/biblioteka8samara

В марте 2023 года в библиотеках Самарской области начали открываться выставки, посвященные теме СВО. Соответствующую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Один из таких стендов появился в модельной библиотеке №8 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Экспозиция включает в себя литературу, осуждающую такие явления как фашизм, нацизм и неонацизм. Ее главное послание можно выразить словами: «Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее», – поделились в библиотеке №8.

Помимо выставки, в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде» в учреждении прошел час истории «Это не должно повториться». Участниками мероприятия стали студенты, которым рассказали о фашизме в годы Великой Отечественной войны, Нюрнбергском трибунале и других важных исторических событиях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.