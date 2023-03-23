Погибло 5 собак, чудом не сгорели гаражи: в Самаре неизвестные подожгли собачьи будки на ул. Алма-Атинской

На пепелище работали спасатели, которые вывезли выживших животных Фото: скриншот с видео

В четверг, 23 марта 2023 года, в одном из гаражных массивов Самары произошла чудовищная история. Неизвестные подожгли собачьи будки, в результате чего несколько животных погибли. Информацию сообщили в стационаре для животных «ФлагманВет».

ЧП случилось на пересечении улиц Алма-Атинской и Свободы. Здесь, неподалеку от завода «Металлург», находились будки, в которых жили 8 собак и их щенки. Домики для животных прошлой осенью построили зооволонтеры. Они регулярно ухаживали за своими подопечными: навещали их, приносили еду. 23 марта добровольцы пришли увидеть своих меньших братьев, а попали на пепелище.

– Будки подожгли ночью, и они выгорели полностью, дотла. Два щенка погибли, еще три собаки пропали – вероятно, их жизни также унес пожар. Мы в полном шоке! – рассказывает зооволонтер Надежда. – Кому помешали наши подопечные? Животные вели себя тихо и мирно: они были сыты и спокойны, ведь мы их кормили и присматривали за ними.

На месте ЧП работала бригада ловцов «Добрые люди». При поддержке «ФлагманВет» они спасли 11 животных: 5 взрослых собак и 6 щенков. Все они чувствуют себя хорошо, за исключением одного – малыш получил ожоги и находится в тяжелом состоянии. Его отправили в госпиталь.

Зооволонтеры отмечают: ситуация не останется без внимания, они намерены добиться справедливости.

– Написали заявление в полицию, будем искать тех, кто это сделал. Гаражи не загорелись только чудом, пожарные вовремя приехали, – отмечает Надежда.

Что касается выживших собак, их жизни сейчас ничего не угрожает. Животных увезли в приют, где они пройдут осмотр и будут лечиться.

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