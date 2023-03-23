В Самарской области в 2022 году выросла раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Жителей, употребляющих наркотики, напротив, стало меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на 15% выросла раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Таких результатов удалось достигнуть в 2022 году. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии.

– Противодействие распространению наркомании остается одним из важных направлений нашей работы. В последние годы эта работа приносит определенный результат. Сокращается общее число зарегистрированных потребителей наркотиков – за 6 лет их число уменьшилось в 2,5 раза, – рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отмечается, что в прошлом году полицейским удалось прикрыть незаконную лабораторию по производству запрещенных препаратов. Из незаконного оборота было изъято на 23% наркотиков, чем в 2021 году.

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