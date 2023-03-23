Самарскую область вновь накроет густой туман 24 марта 2023 года

По региону объявлен желтый уровень опасности Фото: Ольга НОВИКОВА

В предстоящие несколько часов в Самарскую область вновь вернется густой туман. Изменения начнутся ночью и продлятся до утра. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Во второй половине ночи местами, преимущественно по восточной половине области, ожидается туман. Он сохранится вплоть до утра пятницы, 24 марта 2023 года. Видимость составит 500-1000 метров. В регионе действует желтый уровень опасности, – поделились специалисты.

Отметим, что в ночь на пятницу в Самарской области будет прохладно – столбик термометра опустится до -1 градуса. Со временем воздух прогреется до +4 градусов.

Днем жителей губернии ждет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +10, +15 градусов, а порывы юго-западного ветра составят 6-11 метров в секунду.

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