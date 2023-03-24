Новый трассовый медпункт для экстренной помощи при ДТП открыли в Самарской области

С начала февраля работа идет в круглосуточном режиме по графику. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области открылся новый трассовый медицинский пункт на границе Сергиевского и Исаклинского районов. Он призван оказывать экстренную и неотложную помощь пострадавшим в ДТП.

— Медпункт развернут недалеко от поселка Антоновка, зона его обслуживания составляет 30 км. В подразделении есть новый санитарный автомобиль класса «В» и необходимые укладки, — рассказали в минздраве Самарской области.

Сейчас в штате работают восемь фельдшеров и четыре водителя. С начала февраля работа идет в круглосуточном режиме по графику. За этот период уже были три выезда на места ДТП, медицинская эвакуация пациента из Исаклинского района в Сергиевскую центральную районную больницу, а также 52 амбулаторных обращения.

Еще в регионе работают два таких медпунктов на аварийно-опасных участках автомагистрали федерального значения М-5 – в поселке Курумоч и селе Печерское. Они представляют собой мобильные модули, в которых размещаются фельдшерские бригады.

В результате максимально сокращается время доезда медицинской бригады и эвакуации пострадавших с места происшествия. Также специалисты круглосуточно оказывают медицинскую помощь всем обратившимся самостоятельно.

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