В Самаре многие женщины хотят сами решать, нужен ли им декрет в первом триместре беременности

Горожанки рассказали свое мнение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 49% опрошенных женщин считают, что им самим необходимо решать, нужен ли им декрет в первом триместре беременности.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты узнали, нужен ли декретный отпуск женщинам на ранних сроках беременности. 32% опрошенных признались, что поддерживают идею предоставления декрета в первый триместр. 11% считают, что отпуск в начале беременности не нужен. Женщины моложе 40 лет чаще остальных поддерживают возможность выбора уходить в декрет или нет.

Против такой идеи выступают женщин с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

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