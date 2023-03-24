В Самаре полицейские задержали нервного мужчину с наркотиками в кармане

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на нервного мужчину. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник ругался матом на местных жителей на одной из улиц СНТ «Кряжский массив». Правоохранители задержали мужчину, чтобы проверить документы. Нарушитель вел себя нервно, в его кармане обнаружили сверток с наркотиками.

В опросе задержанный признался, что купил «закладку» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

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