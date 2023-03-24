В Самарской области незнакомка вырвала телефон из рук прохожей и скрылась

Похищенное имущество изъяли из пункта приема и вернули законной владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В начале марта этого года в Автозаводском районе Тольятти у 54-летней местной жительнице из рук вырвали телефон. Она сразу же пошла в полицию.

— На улице Свердлова незнакомая женщина вырвала из ее рук телефон и скрылась в арке многоквартирного дома. Причиненный ущерб был оценен в 15 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Один из участковых инспекторов, получив скрин с записи камеры видеонаблюдения, узнал в воровке свою подучетную, задержал ее и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 35-летняя местная жительница вину признала. Она уже успела сдать сотовый телефон в ломбард за 5 тысяч рублей, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Похищенное имущество изъяли из пункта приема и вернули законной владелице. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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