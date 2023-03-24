В Самаре мошенник арендовал чужую технику и сдал ее в комиссионный магазин

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил украсть чужое имущество. Мошенник не вернул арендованное имущество.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимый мужчина вновь окажется в колонии. Мужчину обвиняют в совершении 16 эпизодов преступлений. В течение года мужчина созванивался с потерпевшими и договаривался об аренде чужого имущества. После истечения срока возврата, злоумышленник не возвращал технику. Он сдавал ее в комиссионный магазин.

Мужчина обманул 14 человек. Задержанному назначили срок лишения свободы на 4 года 2 месяца.

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