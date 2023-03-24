В Самаре нашли поставщика, который займется содержанием муниципальных кладбищ

Подрядчик предложил за услуги 43 миллиона 380 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определен победитель торгов на текущее содержание мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Им оказалось муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг». Подрядчик подошел под все требования, он предложил за услуги 43 миллиона 380 тысяч рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 43 499 951 рублей.

Подрядчика искало МКУ Самары «Ритуал». Предприятие должно будет выполнять условия контракта до 30 декабря 2024 года. В обязанности входит приведение мест захоронения в надлежащее состояние, а том числе покос травы, расчистку от кустарника, снос деревьев, сбор мусора, уборку снега.

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