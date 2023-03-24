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НовостиОбщество24 марта 2023 6:13

В мэрии рассказали, как будут закрывать Южный мост в Самаре на время ремонта

Работы на путепроводе стартуют уже в ближайшее время
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезжую часть Южного моста будут закрывать попеременно

Проезжую часть Южного моста будут закрывать попеременно

Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самаре уже скоро стартует дорожно-ремонтная кампания. Одним из первых объектов, который планируется взять в работу, станет Южный мост. В мэрии рассказали, как будет организовано движение транспорта на время обновления проезжей части.

— Участок Южного моста, скорее всего, будет закрываться попеременно: сначала две полосы в одном направлении, потом две — в другом. Движение будет организовано по двум свободным полосам, но в каждую сторону, — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, в 2023 году в рамках БКД в городе планируют отремонтировать 42 участка дорог. Их приведут в порядок «картами» свыше 100 погонных метров. Работы будут выполнять два подрядчика: ООО «НПФ «ХХI Век» (20 объектов) и ООО «ПСК» (22 объекта). С ними уже заключены контракты.

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