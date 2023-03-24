Мужчина и женщина погибли при пожаре в пер. Ташкентском в Самаре 24 марта 2023

На тушение возгорания у пожарных ушло около получаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в пятницу, 24 марта 2023 года, в Кировском районе Самары произошло ЧП. В жилом доме в переулке Ташкентском, 59а вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 6:05. По прибытии установлено, что в квартире на первом этаже доме загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - отметили в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 специалистов и 4 машины. Они локализовали возгорание в 6:43, а полностью потушили спустя шесть минут.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате пожара погибли два человека: мужчина и женщина. Еще двоих человек эвакуировали. Причина ЧП пока неизвестна. Ее еще предстоит установить специалистам.

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