Жители поделились кадрами гигантских ям на въезде в Самару

Жители показали состояние дорог. Фото: скриншот видео

В Самаре после схода снега местные жители все чаще стали жаловаться на состояние дорог. Горожане считают, что ямы на полотне становятся все шире и глубже.

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал кадры в своей официальной странице в социальных сетях. Судя по видео, автомобилистам приходится объезжать глубокие ямы на въезде в город. Специалисты ранее отмечали, что с наступлением теплой погоды приступят к дорожным работам.

Напомним, также подрядчики проводят гарантийный ремонт на уже отремонтированных участках. На территориях образовались просадки или пошли трещины.

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