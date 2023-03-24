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НовостиОбщество24 марта 2023 6:31

Самарский врач-фтизиатр напомнила о методах профилактики туберкулеза у детей

За последнее десятилетие показатели заболеваемости в России уменьшились почти в два раза
Ирина СИНЕГУБОВА
Прививку БЦЖ (БЦЖ-М) делают всем здоровым детям на 3-5 день жизни и детям 6-7 лет.

Прививку БЦЖ (БЦЖ-М) делают всем здоровым детям на 3-5 день жизни и детям 6-7 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера Татьяна Ахмерова напомнила о методах профилактики туберкулеза у детей.

По ее словам, за последнее десятилетие показатели заболеваемости в России уменьшились почти в два раза. Одним из эффективных методов защиты детей по-прежнему остается специфическая иммунизация туберкулезной вакциной. Прививку БЦЖ (БЦЖ-М) делают всем здоровым детям на 3-5 день жизни и детям 6-7 лет.

Для раннего выявления туберкулезной инфекции у детей используют манту, диаскинтест и флюорографическое обследование подростков. Иммунодиагностика проводится всем привитым детям с 12-месячного возраста.

Манту делают детям по 7-летний возраст, а диаскинтест по 17-летний. Флюорография проводится с 15 до 17 лет включительно один раз в год.

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