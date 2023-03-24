В Самарской области водитель Lada Vesta сбил девочку на пешеходном переходе

13-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 23 марта 2023 года, в 19:00 в Комсомольском районе Тольятти 50-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил подростка.

— Мужчина ехал по ул. Коммунистической в направлении ул. Ярославской. ДТП произошло напротив дома № 87, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там 13-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она шла слева на право по ходу движения транспортного средства. В итоге водитель наехал на подростка.

С места происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение. В больнице врачи назначили ей амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

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