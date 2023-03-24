Виктор Кузнецов рассказал о сохранении социальной направленности бюджета Самарской области

Председатель профильного комитета губдумы высказался насчет поправок в бюджет / Фото: Единая Россия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Он рассказал о выполнении социальных обязательств, развитии экономики и поддержке промышленности в условиях санкций. Во всех этих сферах удалось обеспечить стабильность. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства и партии «Единая Россия».

Выполнение социальных обязательств удалось обеспечить и при формировании бюджета Самарской области. Несмотря на непростую ситуацию, происходит увеличение, а не сокращение статей расходов на важные направления.

- Мы в условиях непростой социально-экономической ситуации вновь принимаем поправки в бюджет в сторону увеличения. Это показатель верности курса, который мы определили еще в декабре 2022 года, когда взяли за основу бюджета консервативный вариант развития региона, - отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губдуме Виктор Кузнецов.

Он подчеркнул, что были увеличены статьи расходов на знаковые направления. Среди них: дорожное строительство, поддержка медицинской отрасли, исполнение социальных обязательств государства.

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