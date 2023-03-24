44% жителей Самары признались, что сортируют мусор

Жители Самары стремятся сортировать бытовые отходы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие элементы экологичного поведения более всего им присущи. Так, 43% опрошенных признались, что стараются экономить воду и электричество, а 44% рассказали, что сортируют бытовые отходы. Опрос провели аналитики Авито среди 10 тысяч россиян.

Интересно, что чаще всего экономят воду и электричество люди страше 45 лет, они признались, что это также помогает сэкономить на ЖКХ. Кроме того, самарцы продают ненужные вещи онлайн, не пытаясь выкинуть их на помойку. Активнее всего таким занимаются люди в возрасте 25-34 года.

- По данным Авито, перепродажа товаров с помощью платформы в период с 2020 по 2022 год помогла предотвратить выброс более 55 млн тонн парниковых газов, - отметили в пресс-сдужбе компании.

19% жителей Самары отметили, что активно покупают товары с рук, а не идут в магазины за новыми. Чаще всего женщины приобретают таким образом одежду, обувь и аксессуары, а также предметы интерьера. Мужчины обращаются к частным продавцам за техникой и электроникой, а также товарами для ремонта.

Сортировкой мусора занимаются как мужчины, так и женщины. И активнее всего среди этйо категории лиц оказались люди старшего возраста. 37% опрошенных стараются использовать меньше пластика, например, ходят в магазины со своими шопперами (так чаще делают женщины), либо не берут одноразовые стаканчики в кафе. 44% самарцев сдают на переработку лампочки и батарейки, в основном люди от 25 до 44 лет.

Никаких экологических привычек не имеют только 11% опрошенных. Среди такой категории самарцев мужчин почти в два раза больше женщин.